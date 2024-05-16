Результаты нового масштабного исследования ставят под сомнение представление о безусловной пользе растительных масел. Ученые обнаружили, что избыток некоторых из них, особенно богатых омега-6 жирными кислотами, может существенно повышать общую смертность, а также риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

В последние десятилетия растительные масла прочно вошли в наш рацион, вытеснив традиционные животные жиры. Это произошло во многом благодаря устоявшемуся представлению о том, что растительные жиры гораздо полезнее для здоровья. Однако новое масштабное исследование поставило под сомнение эту распространенную догму.

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Ученые из нескольких ведущих американских университетов провели обширное изучение влияния различных жирных кислот на здоровье и смертность людей. В ходе этого исследования, опубликованного в журнале eLife, были проанализированы данные о 85 425 участниках, за которыми наблюдали в среднем 12,7 лет.

За это время зафиксировано 6 461 случай смерти, из них 2 794 человека умерли от рака и 1 668 – от сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевое внимание ученые уделили соотношению в крови участников двух типов жирных кислот – омега-6 и омега-3.

Результаты оказались весьма неожиданными. Выяснилось, что люди, у которых уровень омега-6 в крови был выше относительно омега-3, имели на 26% больший общий риск смертности, на 14% больший риск смерти от рака и на 31% больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, избыток омега-6 жирных кислот, в частности линолевой кислоты, может привести к воспалительным заболеваниям, что может ускорять процессы старения и развития хронических болезней. В то же время, омега-3 кислоты, в том числе содержащиеся в жирной рыбе и орехах, напротив, оказывают противовоспалительный эффект.

Для снижения рисков эксперты рекомендуют увеличить потребление продуктов, богатых омега-3, и ограничить использование растительных масел, высоких в омега-6, таких как подсолнечное, соевое и кукурузное масла. Таким образом, индивидуальный подход к потреблению различных жиров может значительно улучшить здоровье и продлить жизнь.