Ученые Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета разработали революционную технологию выращивания растений без использования почвы. Новая "умная фабрика" позволит получать до 16 урожаев в год даже в экстремальных климатических условиях.

Российские ученые продолжают находить все новые решения для повышения эффективности сельского хозяйства. И, похоже, очередной прорыв совершили специалисты Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета, разработавшие инновационную технологию выращивания растений без использования почвы.

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Исследователи ДВФУ создали в стенах своего университета "умную фабрику растений" – высокотехнологичный комплекс, позволяющий выращивать сельскохозяйственные культуры с невероятной эффективностью. Ключевым элементом этой системы является технология беспочвенного культивирования на многоярусных стеллажных конструкциях.

Устроено это следующим образом: между ярусами стеллажей циркулирует специальный питательный раствор, полностью обеспечивающий растения всеми необходимыми для роста элементами. Такое решение позволяет достигать впечатляющих показателей урожайности - до 16 сборов за год! Причем эта технология может применяться в любых климатических условиях, включая суровые зоны Арктики.

Но это еще не все. "Умная фабрика" оснащена системой автоматизации, работающей на основе искусственного интеллекта. Умные алгоритмы анализируют состояние растений с помощью компьютерного зрения и подсказывают оператору, как скорректировать параметры, чтобы добиться идеального результата. Таким образом, обеспечивается стабильное и непрерывное производство высококачественной сельхозпродукции.

Помимо впечатляющей урожайности, такое решение также сможет существенно сократить расходы на логистику. Ведь выращенный в "умной фабрике" урожай можно будет потреблять на месте, не тратясь на дальнюю транспортировку.

Над проектом "умной фабрики растений" ДВФУ работает совместно с индустриальным партнером – компанией "Иннофарм-ДВ". В ближайшем будущем аналогичные установки планируется поставить и в другие регионы России, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства и обеспечить стабильные поставки сельхозпродукции.