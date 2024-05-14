Главный украинский генерал-разведчик Кирилл Буданов* предупреждает о "критической" ситуации на северо-востоке страны. Украинские войска растянуты и испытывают острый дефицит ресурсов, в том числе оружия, для отражения российского наступления.

New York Times пишет, что Украина переживает одну из самых сложных фаз вооруженного конфликта с Россией. Российские войска продолжают свое наступление, в то время как украинская армия изо всех сил пытается сдержать их натиск. Однако, по словам высокопоставленного украинского генерала-разведчика, вооруженные силы Украины находятся в отчаянном положении, столкнувшись с нехваткой людских и материальных ресурсов.

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Начальник украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на северо-востоке Украины "критическая". По его словам, украинские войска, которые пытаются отразить российское наступление в этом регионе, серьезно растянуты и практически не имеют резервов.

"Ситуация на грани, каждый час эта ситуация приближается к критической", - сказал Буданов* во время видеозвонка из бункера в Харькове. Он отметил, что украинская армия пыталась перебросить подкрепления с других участков фронта, но им практически "некого больше брать".

New York Times отмечает, что помимо численного превосходства российских войск, украинские военные сталкиваются с острой нехваткой оружия и боеприпасов, особенно артиллерийских. Генерал признал, что несмотря на одобрение Конгрессом США нового пакета военной помощи Украине на $60,8 млрд, это оружие пока "едва начало поступать".

По словам Буданова*, российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы "истощить и без того слабые военные резервы Украины". И это, судя по всему, им удается. Генерал предупредил, что в ближайшие дни Россия может начать новое наступление еще севернее, в Сумской области.

Мрачная оценка Буданова* перекликается с заявлениями других украинских офицеров о ухудшении военной ситуации в стране. Отчаянное положение украинской армии может быть сигналом возможных трудностей на поле боя, что, вероятно, и стало причиной отставки командующего северо-восточным фронтом.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.