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Армия США переходит на более крупный патрон для винтовок
Армия США намерена заменить стандартный карабин М4 новой винтовкой XM7, использующей более крупный патрон калибра 6,8 мм. Этот шаг связан с тем, что существующая 5,56-мм пуля уже не может эффективно поражать противников, оснащенных современными бронежилетами.

Американские военные готовятся к серьезным изменениям в арсенале стрелкового оружия. Армия США признает, что ее нынешняя 5,56-мм пуля становится все менее эффективной против современных бронежилетов, в том числе российского производства. Поэтому армия разрабатывает новую винтовку XM7, которая будет стрелять более крупными 6,8-мм патронами.

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По словам полковника Джейсона Боханнона, возглавляющего программу разработки нового стрелкового вооружения, это «исторический период для армии». Последний раз США вводили новую армейскую винтовку в 1967 году, когда M16 заменила M14. Теперь же на смену М4 придет XM7, который получит около 100 000 солдат.

Основной причиной для перехода на новый патрон является неспособность 5,56-мм пули эффективно пробивать современные бронежилеты, включая те, что доступны на «черном рынке» за $250. По словам экспертов, данный патрон «основан на том факте, что пуля кувыркается, когда попадает в более плотную среду, чем воздух», что снижает ее пробивную способность.

В отличие от этого, новые 6,8-мм патроны, которыми будет стрелять XM7, обладают большей дальностью, скоростью и убойной силой. «Вы не захотите, чтобы этот снаряд поразил какую-либо часть вашего тела», — говорит Боханнон, — «он смертелен во всех аспектах».

Конечно, новое оружие не лишено и недостатков. XM7 тяжелее и имеет большую отдачу по сравнению с М4. Но, по мнению военных, эти особенности с лихвой компенсируются повышением огневой мощи, необходимой для противостояния современным средствам защиты противника.

Таким образом, армия США делает ставку на более крупный и мощный патрон, чтобы восстановить свое доминирование на поле боя в условиях появления все более совершенных бронежилетов у потенциальных противников.

#сша #армия #винтовка #бронежилет #боеприпас #огневая мощь #пуля #8 мм #калибр 6
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