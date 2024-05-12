Российские инженеры и ученые разработали новое дорожное покрытие, способное самостоятельно очищаться от пыли, луж и мусора. Эта технология "Мостовая 2.0" успешно прошла двухлетние испытания, доказав свою функциональность и долговечность.

Российские инженеры и ученые разработали принципиально новое дорожное покрытие, которое не нуждается в частом ремонте и обслуживании. Как рассказали в АНО "Центр стратегической поддержки отечественных технологий", эта инновационная "Мостовая 2.0" успешно прошла двухлетние испытания.

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Технология самоочищающегося дорожного покрытия заключается в использовании специальных пористых и влагопроницаемых материалов. Они устойчивы к воде, перепадам температур и не образуют трещин или ям даже в суровых зимних условиях.

"Преимущество нашего покрытия в том, что оно удобно для транспорта, как обычный асфальт, но при этом гораздо более функциональное. Укладывается и ремонтируется быстрее, без применения битума и разогрева", - рассказал лидер проекта Павел Шаповалов.

Благодаря особому устройству, дорожное покрытие само очищает себя от пыли, луж и мусора вместе со снегом и дождевой водой. Это делает его намного более долговечным по сравнению с традиционными асфальтовыми дорогами.

Российские разработчики считают, что технология "Мостовая 2.0" может быть особенно востребована в странах с жарким климатом, где дороги подвержены быстрому разрушению. Впереди у них – дальнейшее совершенствование и масштабирование инновационного проекта.