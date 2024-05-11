Для защиты важной региональной трассы Тара - Тобольск - Томск власти Омской области возводят новый мощный земляной вал. Это экстренные меры в ответ на угрозу подтопления, которая сохраняется в северных районах области из-за паводков.

В Омской области предпринимаются экстренные меры для защиты важных транспортных артерий от весенних паводков. По сообщению пресс-секретаря главы региона Мины Ахвердиевой, в Усть-Ишимском районе возводится новый земляной вал для предотвращения подтопления трассы Тара - Тобольск - Томск.

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Для этих работ задействовано восемь единиц дорожной техники. Губернатор Виталий Хоценко также направил исполняющего обязанности регионального министра транспорта Дмитрия Пестрякова в северные районы, чтобы он координировал все мероприятия по обеспечению безопасности автомобильного сообщения.

Кроме того, по поручению главы Омской области в Тевризском и Тарском районах создаются оперативные штабы. Там также наблюдается угроза подтопления - в частности, в Тевризе уже затопило четыре земельных участка, а движение ограничено на некоторых трассах.

Стоит отметить, что ранее в Усть-Ишимском районе уже была построена защитная земляная насыпь длиной 1,5 км, но она была размыта минувшей ночью, прибывшей водой. Теперь власти региона оперативно возводят новый вал, чтобы обезопасить важную дорожную инфраструктуру.