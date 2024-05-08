Командование специальных операций морской пехоты США (MARSOC) приступило к испытаниям роботизированных собак, вооруженных дистанционно управляемыми боевыми модулями. Эти автономные системы могут обнаруживать цели и выдавать рекомендации оператору перед открытием огня.

Американская морская пехота внедряет передовые технологии в свою повседневную деятельность. Одним из последних новшеств стало использование роботизированных собак, вооруженных огнестрельным оружием.

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Как стало известно, Командование специальных операций морской пехоты США (MARSOC) в настоящее время испытывает эти высокотехнологичные системы. По словам представителя компании Onyx Industries, поставляющей вооружение для этих роботов, MARSOC располагает как минимум двумя такими четвероногими беспилотниками.

Роботы-собаки оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями различных калибров – от 7,62х39 мм до 6,5 мм Creedmoor. Эти вооруженные системы, интегрированные в платформы Ghost Robotics, способны автоматически обнаруживать цели и предупреждать оператора перед открытием огня, позволяя человеку принять окончательное решение.

Видеозапись, выпущенную Onyx Industries, на которой показана одна из собак-роботов MARSOC, можно посмотреть здесь на сервисе linkedin.com.

Такие четвероногие роботы могут находить применение в опасных операциях, например, при прочесывании туннелей и траншей, где риски для людей-операторов крайне высоки. Они также могут быть востребованы для патрулирования и обеспечения безопасности периметра на военных базах.

Несмотря на высокую степень автоматизации, принцип "человек в контуре" сохраняется – оператор всегда может вмешаться и отменить применение оружия. Эта технология, по мнению экспертов, расширит возможности морской пехоты США в ведении разведки и боевых действий в условиях ограниченного пространства.