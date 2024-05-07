Новое исследование ученых показало, что почти полное исчезновение магнитного поля Земли около 500 миллионов лет назад, которое обычно связывают с катастрофой, парадоксально, помогло развитию сложной многоклеточной жизни. Эта уникальная слабость магнитной оболочки планеты стала одним из ключевых триггеров эволюционного взрыва на заре Кембрийского периода.

Удивительное открытие сделали ученые, исследуя историю магнитного поля нашей планеты. Оказывается, почти полное исчезновение этой защитной оболочки Земли около 500 миллионов лет назад сыграло ключевую роль в зарождении и развитии сложной многоклеточной жизни.

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Исследователи из Рочестерского университета (США) провели детальное изучение древних минералов, которые хранят в себе магнитные записи прошлых эпох. Они обнаружили, что примерно 591 миллион лет назад магнитное поле Земли достигло своей исторически самой низкой отметки, составляя лишь 3% от современной величины.

Такое колоссальное ослабление защитного магнитного купола должно было, казалось бы, привести к катастрофическим последствиям – разрушению атмосферы и массовому вымиранию всего живого под натиском губительного космического излучения. Однако парадоксальным образом, этот фактор стал одним из ключевых триггеров эволюционного взрыва разнообразия жизни.

Как выяснилось, проникновение более высокого уровня радиации в атмосферу Земли способствовало накоплению свободного кислорода, что дало мощный толчок к развитию сложных многоклеточных организмов. Именно в этот период, называемый Эдиакарским, впервые появились необычные формы жизни, предшественницы современных растений и животных.

По мнению ученых, если бы магнитное поле Земли не восстановило затем свою силу, наша планета могла бы пойти по пути Марса, полностью лишившись водных ресурсов и подходящих для жизни условий. Таким образом, этот уникальный момент ослабления магнитной защиты оказался судьбоносным в эволюции сложной жизни на Земле.

Открытие исследователей из Рочестера подчеркивает, насколько хрупким и в то же время устойчивым может быть баланс факторов, поддерживающих благоприятные для жизни условия на нашей планете. Даже, казалось бы, катастрофические события могут таить в себе ключ к прогрессу биологической эволюции.