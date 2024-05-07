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Удивительное открытие сделали ученые, исследуя историю магнитного поля нашей планеты. Оказывается, почти полное исчезновение этой защитной оболочки Земли около 500 миллионов лет назад сыграло ключевую роль в зарождении и развитии сложной многоклеточной жизни.
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Исследователи из Рочестерского университета (США) провели детальное изучение древних минералов, которые хранят в себе магнитные записи прошлых эпох. Они обнаружили, что примерно 591 миллион лет назад магнитное поле Земли достигло своей исторически самой низкой отметки, составляя лишь 3% от современной величины.
Такое колоссальное ослабление защитного магнитного купола должно было, казалось бы, привести к катастрофическим последствиям – разрушению атмосферы и массовому вымиранию всего живого под натиском губительного космического излучения. Однако парадоксальным образом, этот фактор стал одним из ключевых триггеров эволюционного взрыва разнообразия жизни.
Как выяснилось, проникновение более высокого уровня радиации в атмосферу Земли способствовало накоплению свободного кислорода, что дало мощный толчок к развитию сложных многоклеточных организмов. Именно в этот период, называемый Эдиакарским, впервые появились необычные формы жизни, предшественницы современных растений и животных.
По мнению ученых, если бы магнитное поле Земли не восстановило затем свою силу, наша планета могла бы пойти по пути Марса, полностью лишившись водных ресурсов и подходящих для жизни условий. Таким образом, этот уникальный момент ослабления магнитной защиты оказался судьбоносным в эволюции сложной жизни на Земле.
Открытие исследователей из Рочестера подчеркивает, насколько хрупким и в то же время устойчивым может быть баланс факторов, поддерживающих благоприятные для жизни условия на нашей планете. Даже, казалось бы, катастрофические события могут таить в себе ключ к прогрессу биологической эволюции.