Компания Huawei усиленно работает над новым чипом Kirin для своей грядущей флагманской линейки смартфонов Mate 70. По слухам, этот процессор продемонстрирует рекордные результаты в тестах производительности, превзойдя даже актуальные флагманские решения.

Готовясь к выпуску новой линейки флагманских смартфонов Mate 70, компания Huawei уделяет особое внимание разработке мощного процессора, который ляжет в основу этих устройств. Согласно последним слухам, грядущий чип Kirin, предназначенный для серии Mate 70, продемонстрирует рекордные показатели производительности.

реклама

По информации сетевых инсайдеров, новый процессор Huawei может набрать более 1,1 миллиона баллов в популярном тесте AnTuTu. Это значительно превысит результаты даже самых мощных существующих флагманских чипсетов компании.

Для сравнения, текущий флагман Pura 70 Ultra с чипом Kirin 9010 показывает около 927 тысяч баллов, а прошлогодний Mate 60 Pro с Kirin 9000s - около 699 тысяч.

При этом важно понимать, что высокие тестовые показатели не всегда гарантируют столь впечатляющую производительность в реальных условиях эксплуатации. Тем не менее, такие результаты тестов демонстрируют стремление Huawei вывести свои мобильные процессоры на новый уровень.

Ожидается, что линейка Mate 70 будет включать в себя как минимум три модели: базовый Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. По слухам, эти устройства могут быть представлены в сентябре, что позволит Huawei составить серьезную конкуренцию новым iPhone, которые также должны дебютировать в 2024 году. Подробности о характеристиках чипа Kirin для Mate 70 станут известны ближе к премьере.