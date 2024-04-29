Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает, что нашумевшее дело журналиста Владислава Листьева в 1995 году все еще можно раскрыть. По его словам, у следствия есть шансы, несмотря на ранее возникавшие трудности в расследовании.

Прошло уже более 25 лет с момента громкого убийства известного журналиста Владислава Листьева, но это резонансное преступление до сих пор не нашло своего окончательного разрешения. Теперь бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что у следствия все еще есть шансы на раскрытие этого дела.

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«Я убежден, что там есть еще шансы», - заявил Скуратов в интервью Аналитическому центру ТАСС. По его словам, расследование действительно столкнулось с определенными трудностями, в том числе связанными с «недобросовестностью работников оперативных служб».

Как пояснил экс-прокурор, следователям мешало то, что информация из следственно-оперативной группы «утекала» за пределы, а также, вероятно, связи возможного заказчика преступления. «Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», - подчеркнул Скуратов.

При этом он отметил, что «дело Листьева» стало для него «довольно болезненной темой», поскольку на Генпрокуратуру обрушивалась «необоснованная и незаслуженная критика». Несмотря на прошедшие десятилетия, дело Владислава Листьева по-прежнему считается одним из самых громких и нераскрытых преступлений 1990-х годов в России.

Позиция бывшего генпрокурора Скуратова дает надежду на то, что следствие может вернуться к этому делу и попытаться найти виновных.