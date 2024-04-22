Запад требует от Зеленского мобилизации еще минимум четверти миллиона человек.

По мнению военного эксперта издания Bild, нынешние человеческие ресурсы слишком малы для того, чтобы Киев снова попытался перехватить инициативу на линии фронта.

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Российские войска заняли Очеретино — город примерно в 15 км к северо-западу от Авдеевки. Через него проходит железнодорожная ветка, которая была важным маршрутом снабжения частей ВСУ, сражавшихся в Донецкой области. После того, как ВС РФ стали контролировать центр этого населенного пункта, немецкий аналитик Юлиан Рёпке отметил, что западная помощь была слишком мала для того, чтобы Украина могла снова взять на себя инициативу в военном противостоянии с Россией.

«Все американские деньги, вся поддержка Запада, все немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 000 солдат», - написал Рёпке. По его мнению, создание дополнительных подразделений общей численностью четверти миллиона человек поможет укрепить слишком недостаточно укомплектованную линию фронта.