Второй прототип турецкого истребителя TAI KAAN находится на завершающей стадии сборки, с ожидаемым завершением процессов сборки и интеграции двигателя в июне или июле.

На основании поста, размещенного в профиле Avionot в социальной сети Х, можно сделать вывод, что сборка второго прототипа турецкого истребителя TAI KAAN близится к завершающей стадии. Предполагается, что после завершения процессов сборки и интеграции двигателя, которое должно произойти в июне или июле, прототип пройдет серию комплексных летных испытаний.

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Турецкая аэрокосмическая промышленность (TAI) рассматривает сборку второго прототипа, как ключевую веху в продолжающейся эволюции самолета. В любом подобном проекте разработка и испытание второго прототипа всегда считаются решающим поворотным моментом.

На этапе летных испытаний TAI KAAN специалисты тщательно оценят летную годность самолета. Это включает в себя оценку маневренности, устойчивости и управляемости самолета на различных высотах и скоростях, обеспечивая соответствие его характеристик заявленным ожиданиям.

Что на данный момент известно про финансирование этого проекта и какими характеристиками должен будет обладать этот турецкий истребитель-невидимка?

В плане финансирования этого проекта, следует помнить о том, что летом минувшего года TAI и Азербайджан подписали Национальный протокол о сотрудничестве в разработке боевых самолетов. Его цель состоит в том, чтобы привлечь Азербайджан к турецкой программе истребителей пятого поколения TAI TF-X или просто KAAN. Включение Азербайджана в турецкую программу KAAN сделано, в частности, для разделения затрат по проекту. Также в прошлом году появилась информация о том, что Пакистан потенциально может стать вторым партнером в этой программе.

Несмотря на амбициозные сроки, установленные Турцией для создания истребителя, эксперты заявляют, что потребуется не менее десяти лет прежде, чем самолет достигнет полной боевой готовности. Первый прототип KAAN был собран в апреле 2022 года, представлен публике в январе 2023 года, а в феврале 2023 года прошел его первый испытательный полет.

TAI KAAN, современный двухмоторный истребитель-невидимка, создается для ведения боя в любую погоду. Он является примером инновационной инженерной мысли с его высокой маневренностью и малозаметностью, нацеленный непосредственно на достижение превосходства в воздухе и нанесение ударов. Любопытно, что именно американские инженерные корни лежат в основе самого сердца этого ультрасовременного реактивного самолета — турбовентиляторного двигателя General Electric F110, с конструкцией которого вы можете ознакомиться в следующем видео.





Ориентировочные размеры самолета составляют примерно 19 метров в длину, размах крыльев до 12 метров и общую высоту 5,5 метра. Планируется, что истребитель будет способен лететь на максимальной скорости, превышающей 2 Маха, имея потолок высоты в 16760 метров. KAAN планируют оснастить передовой авионикой. Он должен иметь комплектацию, включающую радар с АФАР и новейшие системы радиоэлектронной борьбы. KAAN также получит набор сенсорных и коммуникационных систем. Собственные запасы топлива позволяют ему преодолеть 1111 километров. Однако благодаря возможности дозаправки в воздухе пилоты смогут значительно расширить дальность полета, что позволит использовать его для дальних миссий.