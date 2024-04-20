Компания Tesla отзывает почти 4000 Cybertruck из-за дефекта педали акселератора

Компания Tesla решила отозвать почти 4000 своих Cybertruck из-за педали акселератора, которая может застревать на месте при нажатии из-за смещения накладки.

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«В несанкционированное изменение была внесена смазка (мыло) для облегчения сборки накладки на педаль акселератора. Остатки смазки уменьшили фиксацию накладки на педали», — пишет NHTSA в отзыве. В NHTSA заявили, что отзыв касается «всех автомобилей Cybertruck 2024 модельного года, выпущенных с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года». Данное заявление позволяет сделать вывод о том, что дефект в 3878 отозванных авто, вероятно, касается абсолютно всех машины этой марки, которые на данный момент ездят в Соединенных Штатах. Tesla еще не уточнила, сколько Cybertruck она выпустила. Но компания заявила, что будет медленно наращивать производство автомобиля.

В документах Национальной администрации безопасности дорожного движения об отзыве говорится, что «когда к накладке педали акселератора прилагается большая сила, накладка может сместиться, что может привести к застреванию педали во внутренней обшивке над педалью».

Регулятор безопасности заявил, что рабочие, собирающие грузовики на заводе Tesla недалеко от Остина, штат Техас, неправильно использовали мыло для сборки компонентов колодки на педале акселератора.

Проблема зависания акселератора поднята в социальных сетях и именно о ней говорила экс-сотрудница компании Tesla, инженер Кристина Балан. Об этом подробно вы можете прочитать в нашем предыдущем материале, где есть фото слетающей крышки педали.

Кстати, признание Tesla в том, что для облегчения сборки на конвейере рабочие использовали мыло, напомнило нам официально опубликованные результаты проверок компании Boeing, после многочисленных аварий и инцидентов, случившихся с самолетами этой компании в течение последних нескольких месяцев. Тогда выяснилось, что сотрудники производящей компании использовали «жидкость для мытья посуды в качестве импровизированной смазки во время сборки двери». Подробнее об этом можно прочитать здесь.