Бывшая сотрудница компании Tesla, инженер Кристина Балан, высказала озабоченность проблемами с безопасностью педалей газа и тормоза у электромобилей Tesla, включая модель Cybertruck.

Появившиеся недавно сообщения о прекращении поставок футуристического Cybertruck из-за якобы опасных проблем с педалями газа не удивили одного бывшего инсайдера, инженера Кристину Балан. Она рассказала DailyMail.com, что проблемы, связанные с безопасностью педалей газа и тормоза, которые она заметила десять лет назад в Tesla Model S и из-за которых выступила в качестве информатора, теперь, вероятно, могут повториться с Cybertruck.

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Владельцы новых Cybertruck называют педаль газа "смертельной ловушкой", демонстрируя, как крышка педали может соскользнуть с педали акселератора и зацепиться за ковер, фиксируя ее на месте и заставляя автомобиль ускоряться на максимальной скорости.

Балан также отметила, что плохо изготовленные напольные коврики могут скручиваться под педалями тормоза полностью электрического седана Tesla, не позволяя водителям замедлять движение своих автомобилей, что схоже с недавней проблемой, блокирующей педали Cybertruck на полной скорости. Она также выразила озабоченность тем, что некоторые из нынешних инженеров компании могут столкнуться с угрозами со стороны руководства в борьбе за решение проблем безопасности электромобиля.