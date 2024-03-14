Американское Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) провело проверку производственных линий Boeing, результаты которой выявили, что авиационный гигант мог сознательно игнорировать нормы безопасности производства и тем самым поставить под угрозу жизнь пассажиров.

Стали известны результаты шестинедельной проверки, которую американское Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) решило провести после событий января этого года. Напомним, что во время одного из полетов самолета Boeing 737 Max 9, принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines, оторвалась дверь аварийного выхода, в результате чего в самолете образовалась большая дыра и в кабине произошла разгерметизация. Вспомнить подробности этого инцидента и посмотреть видео всего произошедшего вы можете здесь.

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В The New York Times появилась информация о том, что Boeing и его ключевой поставщик Spirit AeroSystems, похоже, сокращают производственные расходы, ставя под угрозу безопасность пассажиров. Проверка выявила целый перечень тревожных вопросов и из 89 проверок продукции, то есть проверок, проверяющих различные аспекты производственного процесса, только 56 оказались успешными, остальные 33 завершились неудачей, выявив 97 случаев недостатков или несоответствий.

ФАУ также провело 13 проверок в компании Spirit AeroSystems, производящей фюзеляжи и кузова самолетов 737 Max, из которых только шесть дали положительные оценки. И это неудивительно, поскольку стало известно, что механики Spirit использовали ключ-карту отеля для проверки дверных уплотнителей и жидкость для мытья посуды в качестве импровизированной смазки во время сборки двери.

Фактически, Boeing не смог пройти проверку дверной панели, которая вызвала проблему на печально известном январском рейсе, что позволяет предположить, что такие инциденты могли быть гораздо более распространенными! По видимому, к обеим компаниям теперь следует относится с сомнением относительно их приверженности контролю качества , потому что, хотя они пытаются возложить вину на сотрудников, которые не соблюдали правила, ФАУ предполагает, что на самом деле все обстоит несколько иначе, потому что, по сути, у них не было достаточно четких инструкций.

В любом случае, у Boeing теперь есть 90 дней на модернизацию своей программы контроля качества, но даже если компания успешно завершит модернизацию, это не означает конец ее проблем. Расследование ФАУ по поводу оторванной дверной панели продолжается вместе с американским Национальным советом по безопасности на транспорте, а Министерство юстиции США возбудило уголовное расследование.

Нельзя отрицать, что ситуация может иметь негативные последствия для всей американской авиационной отрасли, поскольку влияет на общее доверие пассажиров к авиапроизводителям и авиакомпаниям.