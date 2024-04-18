Инновационная маска Ai AirMask представлена в двух цветовых вариантах и оснащена передовой системой очистки воздуха, снижающей возможность раздражения кожи. Благодаря интеллектуальной адаптивной системе фильтрации и встроенными технологиями коммуникации, данная маска обеспечивает оптимальную защиту и комфорт при использовании.





В пресс-релизе Ai AirMask описывается как «революционное достижение в области технологий индивидуального здравоохранения, выпуск которого запланирован на 2025 год. Это не просто обновление; это трансформация, объединяющая превосходную фильтрацию воздуха с интеллектуальными технологиями, четкую связь через встроенный Bluetooth и прозрачный, мягкий дизайн для максимального комфорта».

реклама

Новая маска представлена в двух различных цветовых вариантах и оборудована активной системой очистки с усовершенствованными датчиками. Для снижения возможности раздражения кожи в Ai AirMask используется высококачественный силикон. Применение прозрачного покрытия способствует улучшению коммуникации за счет возможности чтения по губам и использования Bluetooth-микрофона с искусственным интеллектом. Важную информацию о состоянии здоровья можно получить через специальное приложение, благодаря технологии мониторинга здоровья, встроенной в эту маску.

Эта маска оснащена инновационной адаптивной системой фильтрации, которая интеллектуально реагирует на изменения окружающей среды и автоматически подстраивается в реальном времени для обеспечения оптимальной защиты. Однако ношение маски часто приводит к приглушению голоса, что может стать проблемой при общении. Для решения этой проблемы AI Air Mask оснащена встроенным микрофоном и поддержкой Bluetooth, что позволяет четко и уверенно передавать голос.