Системы на кристалле от Qualcomm и MediaTek становятся все мощнее, что может привести к увеличению энергопотребления и требовать увеличения емкости аккумуляторов в смартфонах. Ожидается, что новый чипсет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm сможет использовать более энергосберегающую технологию TSMC, но возможно потребуется уступить в производительности из-за конфигурации ядер.

Процессоры в смартфонах становятся все более энергоэффективными, однако спрос на вычислительную мощность также стремительно растет. Поставщики систем на кристалле (SoC), такие как Qualcomm и MediaTek, нацелены на повышение производительности, что приводит к увеличению энергопотребления, даже при использовании новейших и более эффективных технологических узлов.

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Ранее появились слухи о значительном увеличении производительности предстоящего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Теперь поступили свежие сведения от информатора Weibo Tipster Digital Chat Station. По его утверждениям, у Qualcomm могут возникнуть проблемы с управлением энергоэффективностью Snapdragon 8 Gen 4. Это может привести к тому, что производители смартфонов будут вынуждены увеличить емкость аккумуляторов, чтобы компенсировать повышенное энергопотребление. Однако это также может повлечь за собой определенные уступки в пользовательском опыте. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в октябре на саммите Snapdragon.

Интересно, что в данном чипсете будет использоваться улучшенный 3-нм технологический узел N3E от TSMC. Хотя это в теории должно привести к более низкому энергопотреблению по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, основанным на 4-нм техпроцессе TSMC, следует учесть изменения в основных кластерах и их тактовых частотах.

Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр подтвердил, что чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать процессор Qualcomm Oryon. По слухам, у чипсета может быть недостаточно эффективных ядер, и он будет иметь конфигурацию "2+6", ориентированную на производительность ядер Oryon.