По информации от Breaking Defense, армия США заключила соглашение о внедрении новой системы активной защиты (APS), предназначенной для боевых машин пехоты M2 Bradley. Генерал-майор Гленн Дин, исполнительный директор программы по наземным боевым системам, заявил, что на оборудование ограниченного числа машин Bradley будет установлена APS Iron Fist Light Decoupled от компании Elbit Systems. «Я могу сказать, что мы приступили к производству APS для Bradley в ограниченном количестве», – отметил Дин в интервью для Breaking Defense.

Система Iron Fist APS, известная своей высокоэффективной защитой от противотанковых угроз, обеспечивает важнейший уровень защиты для боевых бронированных машин, боевых машин пехоты и транспортных средств. Используя технологии точного обнаружения и возможности перехвата взрывных устройств, система эффективно нейтрализует входящие угрозы, не подвергая опасности операторов и не ставя под угрозу целостность защищаемых платформ.

Система Iron Fist APS обнаруживает и реагирует на угрозы вражеского огня с поразительной точностью. Оснащенная передовыми датчиками, включая активный радар с электронным сканированием и дополнительный пассивный инфракрасный детектор, система быстро идентифицирует приближающиеся угрозы и запускает взрывные снаряды для их перехвата и нейтрализации.