Предлагаем ознакомится с предполагаемым сценарием российской наступательной кампании, который 31 марта 2024 опубликовали эксперты американского аналитического центра (ISW).

Аналитики американского аналитического центра убеждены, что российские войска готовятся к наступлению, которое начнется в конце весны или начале лета. Это следует из отчета, который вчера был опубликован на сайте understandingwar.org пятью экспертами.

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Из опубликованного материала становится ясно, что аналитики считают, что ВС РФ планируют сконцентрировать свои силы на западе Донецкой области. «Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские войска концентрируют личный состав вдоль оси Харьков-Луганск, под Бахмутом, под Авдеевкой и в Запорожской области», - говорится в упомянутой статье.

По мнению аналитиков сайта understandingwar.org, наиболее вероятным направлением удара станет район Авдеевки Донецкой области, так как именно сюда, по их мнению, будет проще всего перевезти большое количество танков и другой тяжелой техники. При этом было в отчете ISW подчеркнуто, что хотя российская атака может быть чрезвычайно массированной, ВСУ должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы остановить наступление.

На сайте ISW также была размещена интерактивная карта того, как видят это предполагаемое наступление ВС РФ на Украину авторы отчета (посмотреть карту можно здесь).