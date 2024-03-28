Студия Playground Games представила новости, касающиеся Forza Horizon 5. В последнем обновлении Race Off, которое выйдет на текущей неделе, появится ряд новых автомобилей.

Создатели Forza Horizon 5 постоянно находят новые способы разнообразить содержание своей популярной гоночной игры. Во время последней трансляции Playground Games раскрыли подробности Horizon Race Off.

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На официальном YouTube-канале Forza состоялась трансляция, посвященная Forza Horizon 5. В ходе почти часового стрима Playground Games анонсировала планируемые изменения, рассказала о текущем состоянии игры и ее будущем. Как выяснилось, на следующей неделе известная и популярная продукция пополнится масштабным обновлением.





Патч под названием "Race Off" привнесет в игру целый ряд новых возможностей. Главными героями обновления станут Ford Mustang GT 2024 года и Ford F-150 Raptor R. Оба эти автомобиля можно разблокировать, пройдя задачи в гонках по асфальту и по бездорожью соответственно, поэтому у ветеранов Forzy Horizon 5 появится больше дополнительных причин снова зайти в игру.

Кроме того, будут обновлены декорации в Outposts, в EventLab появятся новые предметы, а в платные DLC добавится еще один набор.

Всю информацию об обновлении Horizon Race Off можно найти на официальном сайте игры. Это определенно солидная порция новинок и хорошие новости для поклонников этой игры.