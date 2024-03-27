Беседа экспертов из США, выложенная на Youtube, в которой они обсудили планы по развитию своих беспилотных и автономных летательных аппаратов, также фактически подтвердила участие США на стороне Украины в нынешнем ее конфликте с Россией.

26 марта на youtube-аккаунте Hudson Institute была выложена онлайн-трансляция беседы американских экспертов по теме «Интеграция неуправляемых систем для защиты от агрессии». В ней, в частности обсуждалась программа Collaborative Combat Aircraft ВВС, в которой беспилотные дроны будут сочетаться с пилотируемыми самолетами, и которая является началом смены парадигмы в мышлении американских военных об использовании беспилотных и автономных летательных аппаратов.

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«Если вы посмотрите на то, что ВВС делают с программой Collaborative Combat Aircraft (CCA) и охватывают массовое количество беспилотных самолетов для боя воздух-воздух, это впервые», — заявил президент General Atomics Aeronautical Systems, Дэвид Александер.

В течение двух десятилетий ВВС полагались на дистанционно пилотируемые самолеты (ДПВС или дроны) для выполнения различного рода миссий, и в этом контексте они стали рассматривать их как центральные. Но хотя такие беспилотники, как MQ-1 Gray Eagle и MQ-9 Reaper, уже много лет способны запускать ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", их использование в наземных или воздушных боях «не прижилось, потому что это всегда рассматривалось как задача пилотируемого самолета», — говорит Александер. Теперь же, по его мнению, все меняется, поскольку министр ВВС Фрэнк Кендалл и служба достигли переломного момента благодаря тому, что Кендалл отстаивает интересы CCA и других беспилотных программ.

General Atomics — одна из пяти компаний, получивших на данный момент контракты по программе CCA. Служба планирует выбрать два или три проекта, которые будут запущены в ближайшие несколько месяцев.

Переходя к групповым операциям, Дэвид Александер сказал, что General Atomics разрабатывает то, что он назвал «большим маленьким» самолетом, запускаемым с воздуха и имеющим вес около 90 кг, что позволяет иметь полезную нагрузку 18 кг и мощность в киловатт. «Это золотая середина», – сказал он.

«Оно может быть огромным», — сказал он о воздействии самолета, отметив, что на Украине это позволит проникнуть в российскую интегрированную систему противовоздушной обороны (IADS), не провоцируя при этом массового расширения конфликта.

Да, мы могли бы пробить IADS с помощью F-35, верно? А потом у нас началась Третья мировая война. Если они находятся там с кучей мелких ракет, [противник] собьет некоторые из них, но если вы запустите их, некоторые из них будут оснащены изысканными ложными средствами радиоэлектронной борьбы в сочетании с [некоторыми, оснащенными] боеголовками, и вы не будете знать, кто из них кто. Если бы у вас было такое в масштабе, это было бы очень большой проблемой прямо сейчас.

Президент General Atomics Aeronautical Systems не преминул заметить, что конфликт на Украине также показал эффективность беспилотных систем на море. Александер сказал, что, по его мнению, ВМС США берут на себя центральную роль беспилотных самолетов, по крайней мере, в некоторых миссиях, где они предлагают уникальные возможности наблюдения и управления датчиками в морской сфере.

«Большая голубая вода, длительное пребывание, это естественный вариант. Я думаю, что это следующий рубеж для средневысотных самолетов большой продолжительности полета», — сказал он, предсказав, что следующее поколение MQ-9B Sea Guardian, оснащенное пакетами полезной нагрузки, включая распределение гидроакустических буев и управление гидроакустическими буями, поступит на вооружение ВМС уже в следующем году.

Узнать все подробности этой беседы вы можете из следующего видео:



