В США опубликован спецдоклад военных экспертов, которые обосновывают необходимость создания кибервойск численностью 10 000 человек.

Новый доклад призывает Конгресс США создать отдельные военные кибернетические силы для руководства кибернетическими возможностями Пентагона.

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Авторы доклада, контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери и доктор Эрика Лонерган из Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, пришли к своему выводу, опросив 76 действующих и отставных военных киберпрофессионалов. В своем письме они предлагают создать кибернетические силы по образцу Космических сил США и разместить их в Министерстве армии.

Монтгомери и Лонерган отмечают, что военные службы испытывают трудности с набором, приобретением, готовностью и руководством.

«Этот документ – критика нынешней системы формирования сил в киберпространстве, в армии, в ВМС, в ВВС, в морской пехоте, даже в Космических силах», – сказал Монтгомери. – «Эта система не работает». Службы не набирают нужные кадры, слишком часто ориентируясь на тех, кто соответствует физическим требованиям их других миссий.

«То, что происходит сейчас в службах, – мы получаем лучшего, наиболее подходящего для киберпространства человека, которого служба случайно набрала», – сказал Монтгомери. – «Если, конечно, этот человек не нужен в качестве специального оператора [или] оператора ядерного оружия в ВМС».

По словам Монтгомери, подготовка, сертификация и стандарты оплаты труда в кибернетических подразделениях различны, поэтому военнослужащие с одинаковыми навыками иногда получают совершенно разную зарплату. В некоторых случаях киберподразделения полностью зависят от очень небольшого числа людей, выполняющих определенные задачи.

«Есть подразделения, которые выполняют сложную работу по разработке вредоносных программ, и менее 10% личного состава выполняют 90% работы, потому что они единственные, кто квалифицирован для этого», – заявил Монтгомери. – «Можете ли вы представить себе, что вы приходите в эскадрилью F-22 и командир говорит: «Я знаю, что у меня здесь 25 пилотов, но я использую только двух из них?»

По мнению военных экспертов, также нет никаких гарантий, что командиры кибернетических подразделений имеют соответствующую подготовку.

Монтгомери и Лонерган выступают за создание новых кибернетических сил в составе Министерства армии. По их мнению, основная часть должностей в Кибернетических силах будет приходиться на 133 группы из всех служб, которые проводят повседневные операции в киберпространстве. Эти команды составляют то, что CYBERCOM называет Cyber Mission Force. После объединения авторы представляют себе службу численностью около 10 000 человек с бюджетом в $16,5 миллиарда на начальном этапе – почти аналог Космических сил, которые, безусловно, являются самой маленькой военной службой.