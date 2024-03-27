Япония стремится стать пионером следующего поколения авиации, инвестируя $33 миллиарда в самолеты, работающие на водородном топливе, и планирует запустить их в 2035 году.

Япония представила амбициозный план по созданию нового поколения авиационных технологий с инвестициями в размере $33 млрд, направленными на разработку пассажирского самолета, работающего на водородном топливе, к 2035 году. Эта инициатива не только знаменует возвращение Японии на мировой авиационный рынок, но и подчеркивает ее приверженность к устойчивым и декарбонизированным транспортным решениям. Проект, стимулируемый потребностью в углеродно-нейтральных транспортных средствах и уроками, извлеченными из прошлых начинаний в области авиации, направлен на то, чтобы поставить Японию в авангарде экологически чистых авиационных технологий.

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В основе авиационной стратегии Японии лежит разработка узкофюзеляжного пассажирского самолета следующего поколения, работающего на водороде. Эта инициатива преследует двойную цель: сократить выбросы углекислого газа в авиационной отрасли и обеспечить позиции Японии как лидера на развивающемся рынке устойчивых авиационных технологий. Проект, поддерживаемый правительством, с прогнозируемыми инвестициями в размере 5 триллионов иен (приблизительно $33 млрд) в течение следующего десятилетия направлен на использование возможностей отечественных поставщиков и новаторов. План включает не только разработку самолета, но и создание поддерживающей экосистемы для производства, хранения и транспортировки водородного топлива.

Объявление об этом амбициозном проекте последовало сразу за прекращением программы SpaceJet компании Mitsubishi Heavy Industries Ltd., предыдущей попытки проникнуть на рынок пассажирских самолетов, которая в конечном итоге была отложена из-за растущих затрат и технических проблем.