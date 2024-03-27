Амбициозная гоночная игра The Crew Motorfest с небольшим запозданием доберется и до пользователей Steam.

Популярная гоночная игра от Ubisoft скоро откроется для новых пользователей. The Crew Motorfest, новая часть известной серии от французского издателя, появится в Steam в середине апреля.

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Ubisoft уже давно ведет "Steam-наступление". Как и многие другие, более крупные издатели, французы решили постепенно расширять свою библиотеку на платформе Valve новыми играми.

То же самое и с The Crew Motorfest, выпуск которого в Steam только что был подтвержден официальным профилем в Twitter. Новая часть гоночной серии будет доступна на платформе Valve 18 апреля 2024 года. В настоящее время на сайте игры мы можем увидеть четыре версии игры, которые скоро поступят в продажу.





Приоритетом Ubisoft, конечно же, по-прежнему остаются Ubisoft Connect и Ubisoft+. The Crew Motorfest для ПК в настоящее время доступна только на платформе французского издателя. Как и во многие свои новые игры, компания также позволяет играть в The Crew Motorfest с подпиской Ubisoft+.





The Crew Motorfest, в свою очередь, представляет собой солидную гоночную игру, во многом основанную на успехе Forza Horizon 5. Ivory Tower объединила идеи двух предыдущих частей с уроками, извлеченными из усилий Playground Games, и создала большую игру с открытым миром. Игра получила хорошие отзывы и получает регулярную поддержку от разработчиков с момента ее запуска в сентябре 2023 года.

Основная критика The Crew Motorfest связана с ограниченным многопользовательским контентом. Несмотря на открытый мир и несколько многопользовательских действий, большая часть игры основана на плейлистах и гонках с искусственным интеллектом. Поэтому это не игра для тех, которые ищут конкурентов уровня Gran Turismo 7, F1 23 или даже Forza Motorsport.