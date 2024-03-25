Опрос был проведен компанией United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna и RMF FM. Респондентам был задан вопрос: какую помощь Польша должна оказать Украине?

10% поляков считают, что Польша должна оказать военную помощь, то есть отправить войска на помощь Украине. 25% респондентов считают, что польским гражданам должно быть разрешено принимать участие в боевых действиях на Украине. Это свидетельствует о явном росте поддержки участия Польши в конфликте на Украине.

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Поляки видят и другие возможности помощи. Большинство людей хотят, чтобы Польша сосредоточилась на гуманитарной помощи Украине (75% респондентов). Также высокую поддержку получает военная помощь в виде поставок боеприпасов и гранатометов (68%). Более половины опрошенных поддерживают поставку на Украину тяжелой техники в виде танков и самолетов (54%).

Прием беженцев из Украины поддерживают 47% респондентов. 41,1% респондентов выступают за финансовую помощь. Ответ "не знаю/затрудняюсь сказать" дали почти 4 % респондентов.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты "можно назвать эффектом Макрона".

Опрос проводился 8-10 марта по смешанному методу CATI/CAWI на выборке в 1000 человек.