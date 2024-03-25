В сети появилось видео, на котором украинцы используют американскую гаубицу М777. Когда они попытались выстрелить из нее, пушка взорвалась у них в руках.

В сети появилось видео, на котором украинцы используют американскую гаубицу М777. Когда они попытались выстрелить из нее, пушка взорвалась у них в руках.

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Американские гаубицы М777, выпускаемые с 2002 года, попали на Украину благодаря поставкам из США, Канады и Австралии. Хоть это и не самое современное оборудование, оно проверено в боевых условиях и эксплуатация его достаточно проста. Тем не менее, на видеозаписи видно, как гаубица взрывается, когда всушники ведут огонь.

Возникли вопросы о причине сбоя, приведшего к взрыву. Одна из теорий заключается в том, что гаубица используется неправильно и слишком быстро предпринимается попытка сделать еще один выстрел – тогда ствол гаубицы слишком сильно нагружен, что может привести к взрыву. Еще одним предположением был чрезмерный износ пушки. Важным моментом в контексте такого оружия является необходимость замены стволов. Это расходный элемент, который без замены через какое-то время начнет выходить из строя.

Впечатляющее видео разлетающейся гаубицы было размещено в телеграм "Осведомитель".

Ранее солдаты ВСУ сообщали, что американские артиллерийские орудия М777 калибра 155 мм не оправдали ожиданий как "волшебное" вооружение, с ними были выявлены определенные проблемы. После проведения 10-20 выстрелов, данное штатовское орудие требует дополнительного ухода и ремонта: легкий ствол "трех топоров" при высокой скорострельности может быстро перегреться.

При использовании гаубицы украинцы используют EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter). Это небольшое электронное устройство, которое используется для установки взрывателей. Он может работать с несколькими типами гаубиц и пусковых установок, в том числе: M777 и M109A5/M109A6 Паладин.