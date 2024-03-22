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Первые десять украинских летчиков завершили обучение управлению F-16 в Британии
10 украинских летчиков освоили базовые навыки пилотирования, прошли наземный инструктаж и языковую подготовку под кураторством инструкторов из королевских ВВС Британии.

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Королевские ВВС Великобритании объявили, что десять украинских пилотов успешно завершили начальную летную подготовку, что по их мнению стало важной вехой на их пути к продвинутому обучению скоростным самолетам и переходу на самолеты F-16 в сотрудничестве со странами-партнерами.

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В сообщении Королевских ВВС говорится, что церемония вручения дипломов, проведенная в ознаменование их достижений, подтвердила мастерство пилотов в базовых летных навыках, авиационной медицине и подготовке к работе с высокими перегрузками, заложив основу для их перехода к полетам на F-16.

Учебная программа охватывала ряд основных навыков, включая общее управление, полет по приборам, навигацию на малых высотах и полеты в строю повышенной сложности. Кроме того, пилоты прошли обучение английскому языку, чтобы облегчить их участие в начальных летных курсах и обеспечить их готовность к последующим этапам повышения квалификации и переоборудованию F-16 совместно с партнерами по коалиции.

Теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции, прежде чем научится управлять истребителями F-16.

#всу #великобритания #f-16 #летчики
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