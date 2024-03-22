10 украинских летчиков освоили базовые навыки пилотирования, прошли наземный инструктаж и языковую подготовку под кураторством инструкторов из королевских ВВС Британии.

Королевские ВВС Великобритании объявили, что десять украинских пилотов успешно завершили начальную летную подготовку, что по их мнению стало важной вехой на их пути к продвинутому обучению скоростным самолетам и переходу на самолеты F-16 в сотрудничестве со странами-партнерами.

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В сообщении Королевских ВВС говорится, что церемония вручения дипломов, проведенная в ознаменование их достижений, подтвердила мастерство пилотов в базовых летных навыках, авиационной медицине и подготовке к работе с высокими перегрузками, заложив основу для их перехода к полетам на F-16.

Учебная программа охватывала ряд основных навыков, включая общее управление, полет по приборам, навигацию на малых высотах и полеты в строю повышенной сложности. Кроме того, пилоты прошли обучение английскому языку, чтобы облегчить их участие в начальных летных курсах и обеспечить их готовность к последующим этапам повышения квалификации и переоборудованию F-16 совместно с партнерами по коалиции.

Теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции, прежде чем научится управлять истребителями F-16.