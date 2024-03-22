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Британские ученые разрабатывают первую вакцину, способную предотвратить 90% случаев рака легких
Британские ученые разрабатывают LungVax, первую в мире вакцину от рака легких, предназначенную для людей из группы высокого риска. Революционный подход, который может изменить будущее профилактики рака.

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Британские ученые работают над первой в мире вакциной от рака легких под названием LungVax. Их инновационный подход направлен на значительное снижение заболеваемости самой смертельной формой рака в Великобритании: ежегодно регистрируется около 50 000 случаев и 35 000 смертей. Проект, получивший значительную сумму в 1,7 миллиона фунтов стерлингов, использует способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки, воздействуя на определенные белки, известные как неоантигены.

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Концепция LungVax заключается в использовании цепи ДНК, которая дает указание иммунной системе идентифицировать и устранять так называемые белки «красного флажка», которые появляются на клетках рака легких. Эти белки могут содержать мутации, потенциально ведущие к раку. Согласно сообщению Sky News, стратегия разработки вакцины отражает технологию, использованную в вакцине Oxford-AstraZeneca против COVID-19, с целью первоначального производства трех тысяч доз. Эта инициатива обещает помочь людям из группы высокого риска, особенно людям в возрасте от 55 до 74 лет, которые курят в настоящее время или курили в прошлом. Курение является причиной семи из десяти случаев рака легких, что подчеркивает потенциал вакцины для спасения жизней и изменения мрачной статистики, согласно которой менее 10% больных раком легких выживают в течение десяти и более лет.

Профессор Мариам Джамаль-Ханджани, возглавляющая клинические испытания LungVax, подчеркивает, что вакцина может дополнить существующие проверки здоровья легких, направленные на более раннее выявление рака легких в группах риска. Исследовательская группа с оптимизмом смотрит на способность вакцины покрыть около 90% случаев рака легких, что дает надежду на профилактику. Однако профессор Мариам также предупреждает, что LungVax не призван заменить отказ от курения как наиболее эффективное средство снижения риска рака легких. Путь вакцины от лаборатории до клинических испытаний будет внимательно отслеживаться, поскольку она представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с раком легких.

#медицина #рак #вакцина #рак легких
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