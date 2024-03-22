Более 440 000 праздничных кружек Starbucks отозваны из-за опасности ожогов и порезов
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Nestlé USA отзывает более 440 000 кружек под брендом Starbucks после того, как клиенты сообщили об ожогах и порезах после использования продукта.
Согласно уведомлению об отзыве, опубликованному в четверг, керамические кружки с металлическим покрытием и логотипом Starbucks были включены в четыре подарочных набора, проданных во время курортного сезона 2023 года.
Комиссия по безопасности потребительских товаров США сообщила о 12 случаях перегрева или поломки кружек после нагревания в микроволновой печи или наполнения очень горячей жидкостью.
В результате 10 травм включали девять серьезных ожогов и волдырей на пальцах или руках и один порез на пальце потребителя. Одно ранение потребовало медицинской помощи. По мнению CPSC, потребителям следует немедленно прекратить использование отозванных кружек. Они могут вернуть кружки по месту покупки или связаться с Nestlé USA для полного возврата средств.
«Качество, безопасность и целостность продукции Nestlé USA остаются нашим приоритетом номер один. Мы искренне приносим извинения за любые неудобства, которые это действие представляет как для наших потребителей, так и для розничных покупателей», — говорится в заявлении Nestlé.
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