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МО РФ показало кадры поражения центра управления БПЛА ВСУ танком Т-90М «Прорыв» с расстояния 9 км
Экипаж танка уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ точным огнем из 125-мм пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км.

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Т-90М «Прорыв» уничтожил украинский центр управления беспилотниками с исключительной дистанции в 9 километров, как было показано в видеоинтервью Министерства обороны России 22 марта 2024 года (посмотреть видео можно здесь). В ходе операции, в которой использовалась информация с беспилотников, было точно определен командный пункт в заброшенном здании — ключевом узле управления украинских БПЛА — и уничтожил его с помощью мощной 125-мм гладкоствольной пушки.

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Эта необычайная дальность в 9 километров существенно превосходит типичные дистанции боя для танков, подчеркивая возможности использования в боевых условиях Т-90М как при прямой, так и непрямой наводки.

125-мм пушка, являющаяся основным вооружением Т-90М, известна своей универсальностью и разрушительной силой. Способная стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные снаряды с оперенной стабилизацией, осколочно-фугасные противотанковые снаряды и осколочные снаряды, пушка предлагает комплексное решение для различных боевых сценариев. Кроме того, пушка способна запускать управляемые ракеты, что расширяет ее роль на поле боя и позволяет поражать цели, недоступные для обычных танковых боеприпасов.

Имея максимальную дальность стрельбы, значительно превышающую дистанцию поражения в этой операции, 125-мм пушка еще раз подтверждает стратегическое преимущество использования такого современного вооружения для нанесения высокоточных ударов на дальние дистанции. Эта возможность не только повышает тактическую гибкость Т-90М «Прорыв», но и представляет собой серьезную проблему для противников, полагающихся на беспилотные системы и удаленные командные пункты для боевых действий.

Т-90М также способен стрелять противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М «Рефлекс» (по классификации НАТО: АТ-11 «Снайпер») через основное орудие, что позволяет ему поражать цели на расстоянии до 5 километров. Этот ракетный комплекс предназначен для высокоточного поражения танков, низколетящих воздушных целей и укреплений, что еще больше повышает универсальность Т-90М на поле боя.

Использование ракеты 9М119М «Рефлекс» в составе основной пушки Т-90М представляет собой значительное расширение дальности и возможностей танка, позволяя ему выполнять функции, традиционно предназначенные для специализированных артиллерийских подразделений. Такая интеграция ракетных технологий позволяет Т-90М вести огонь прямой наводкой на дальностях, превышающих возможности обычных танковых боеприпасов, а также выполнять роль огня с закрытых позиций, аналогичную самоходной артиллерии, хотя и с использованием точных управляемых боеприпасов.

Таким образом, поражение украинского центра управления беспилотниками на дальности 9 километров не только демонстрирует эффективность танка Т-90М в непосредственной боевой роли, но и его адаптируемость при нанесении высокоточных ударов на большие расстояния, стирая границы между традиционными боевыми действиями.

Использование дронов вместе с компьютеризированными системами управления огнем последнего поколения значительно повысило точность и точность танковой артиллерии в современной войне. Эта технологическая конвергенция позволяет наземным подразделениям, таким как танки, эффективно расширять свою ситуационную осведомленность за пределы непосредственного поля боя, трансформируя их оперативные возможности.

Дроны, или беспилотные летательные аппараты, служат глазами в небе, обеспечивая критически важную разведку, наблюдение и рекогносцировку в реальном времени. Они способны идентифицировать цели, оценивать угрозы и передавать изображения высокого разрешения наземным войскам. Эта возможность имеет решающее значение для танков, действующих в разнообразных и сложных условиях, где прямая видимость целей часто затруднена или цели находятся за пределами эффективной дальности действия обычных датчиков.

Когда эти разведданные, собранные с воздуха данные, сочетаются с передовыми компьютеризированными системами управления огнем современных танков, таких как Т-90М «Прорыв», эффективность этих бронетанковых подразделений значительно повышается. Система управления огнем (СУО) танка представляет собой сложную сеть датчиков, компьютеров и механизмов прицеливания, предназначенную для помощи экипажу в обнаружении, сопровождении и поражении целей с высокой точностью.

Т-90М Прорыв, например, он оснащен модернизированной системой управления огнем, которая объединяет возможности тепловидения и цифровых баллистических вычислений. Эта система не только способствует быстрому обнаружению цели даже в неблагоприятных условиях или во время ночных операций, но также рассчитывает наиболее эффективное решение для стрельбы на основе множества параметров, таких как дальность, движение цели и условия окружающей среды. СУО может учитывать такие факторы, как скорость ветра, влажность и даже износ ствола, чтобы гарантировать попадание снаряда в цель с максимально возможной точностью.

Более того, интеграция разведки дронами в систему управления огнем танка позволяет экипажу поражать цели, находящиеся за пределами прямой видимости, эффективно используя огонь с закрытых позиций аналогично традиционной артиллерии, но с точностью и смертоносностью танкового снаряда. Эти возможности дополнительно расширяются за счет использования управляемых боеприпасов, таких как противотанковые ракеты, которые могут быть направлены на цели, идентифицированные и обозначенные дронами, обеспечивая высокоэффективные удары по ключевым объектам и укреплениям противника.

#россия #украина #сво #танки #т-90м «прорыв»
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