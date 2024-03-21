Недавнее боевое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A является крупной демонстрацией силы США в отношении Китая, хотя в статье издания The War Zone утверждается, что «будущее этого оружия туманно».

ВВС США подтвердили, что ранее на этой неделе они провели последний запланированный сквозной испытательный пуск боевой гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

реклама

Это первый испытательный запуск ракеты ARRW или любого другого известного американского гиперзвукового оружия в этом регионе. В первую очередь это испытание является давлением США в сторону Китая. В то же время это происходит на фоне того, что будущее ARRW по-прежнему туманно, поскольку имеются признаки, указывающие на потенциальную последующую программу, которая, возможно, уже находится в стадии реализации.

«B-52H Stratofortress провел испытание универсального оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A», — сообщил представитель ВВС США. — «В ходе этого испытания был запущен полноценный прототип действующей гиперзвуковой ракеты, и основное внимание было уделено комплексным характеристикам ARRW. Испытание проходило на полигоне Рейган, когда B-52 взлетел с военно-воздушной базы Андерсен, Гуам, 17 марта 2024 года по местному времени».

База ВВС Андерсен на Гуаме — ключевой военный узел США в западной части Тихого океана и главная база ВВС для проведения операций бомбардировщиков дальнего действия в данном регионе. Он будет играть центральную роль в любом будущем крупном конфликте в регионе, в том числе против Китая. Издание The War Zone пишет, что американское гиперзвуковое оружие, как ожидается, будет очень дорогим и будет приобретено в относительно ограниченном количестве. Оно будет применяться США для ударов по очень ценным и хорошо защищенным целям. В их число могут входить крупные узлы ПВО и другие узлы управления и контроля.

Что именно было запущено американцами, насколько ВВС США продвинулись в создании гиперзвуковой ракеты на данный момент не совсем понятно, учитывая, что в официальном сообщении указано, что «был запущен полный прототип боевой гиперзвуковой ракеты». Сделать некоторые предположения о стадии разработки можно из информации, которая была представлена на сайте airandspaceforces.com:

В марте 2023 года руководитель закупок ВВС Эндрю Хантер заявил, что ракета не будет запущена в производство после того, как были проведены последние испытания, чтобы получить всю информацию, которую можно было получить из проекта. Статья для ARRW [многоступенчатое планирующее оружие, к которому относится AGM-183A, прим. ред.] была обнулена в бюджетном запросе на 2025 финансовый год, представленном Конгрессу на прошлой неделе.