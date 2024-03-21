Остатки 122-мм реактивных снарядов польского производства M-21FK Feniks с кассетной боеголовкой, используемые Вооруженными силами Украины, обнаружены в приграничных районах России.

В сети появились фотографии останков ракеты, упавшей на территорию России. На ней была маркировка ракеты серии «Феникс» польского производства.

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Последние материалы свидетельствуют о том, что польское оружие до сих пор используется для ударов по районам России. В соцсетях были опубликованы фотографии элементов разбившейся ракеты со следующим текстом: «Остатки 122-мм реактивных снарядов польского производства M-21FK Feniks с кассетной боеголовкой, используемых Вооруженными силами Украины».

Эти боеприпасы могут запускаться из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как БМ-21 "Град" или RM-70/85 "Vampire". Их максимальная дальность стрельбы составляет около 32 км.

Маркировка M-21FK, характеризующая польские боеприпасы, могут быть выпущены из 122-мм реактивных установок, таких как БМ-21 Град, RM-70 или WR-40 Langusta. Это кассетное оружие с боезапасом кумулятивно-осколочного действия. Россияне, разобравшись в узлах ракеты, обратили внимание на французский неконтактный взрыватель замедленного действия «Цезарь-100М». В нужный момент он открывает ракетный контейнер, осыпая местность мощным огнем.

Всего несколько дней назад произошел очередной обстрел района Белгорода с использованием польских Фениксов, и найденный снаряд может быть его останками.

M-21FK Feniks был создана в рамках программы 1990-х годов по созданию новых кассетных боеприпасов для постсоветских пусковых установок, имеющихся в Войске Польском. Он был создан в сотрудничестве Польского завода специального производства (ныне Mesko SA) и французской компании Celerg (ныне Roxel). При создании планировалось, что данные боеприпасы будут использоваться для атаки небронированных целей и групп окопавшихся солдат, но как подтверждают не только российские СМИ, но и европейские, в том числе и СМИ Польши, ВСУ ими обстреливает мирные российские города.

У M-21FK Feniks увеличена дальность, хотя и не такая большая, как у ракет со стандартным фугасным зарядом. Всего после принятия на вооружение МО Польши заказало в 2004-2010 годах несколько тысяч таких ракет. В настоящее время M-21FK не производится из-за отказа Франции от использования кассетных боеприпасов, что приостановило поставки запчастей в Польшу.

Тактико-технические параметры M-21FK:

Длина: 2,74 м

Вес снаряда: 63 кг.

Масса боевой части: 21,7 кг.

Дальность: 32 км

Скорость снаряда: 1000 м/с.



