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Казахстан стремится превратить страну в центральноазиатский ИТ-хаб
ИТ-индустрия Казахстана в 2023 году продемонстрировала рост на 41,1%, продемонстрировав ее ключевую роль в экономике и потенциал регионального технологического центра.

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В 2023 году в отрасли информационных технологий (ИТ) в Казахстане произошел значительный рост: объем услуг, предоставляемых в области компьютерного программирования , консалтинга и смежных областях, достиг отметки в 1,1 триллиона тенге (226 млрд рублей), согласно отчету Finprom.kz от 20 марта. Это значительный рост на 41,1% по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает уверенный рост сектора и его ключевую роль в экономике страны.

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Впечатляющие результаты ИТ-сектора в 2023 году являются частью продолжающейся тенденции к росту. Для сравнения, годом ранее объем услуг увеличился на 54,8%, составив 777,2 млрд тенге (1,7 млрд долларов США). Разработка программного обеспечения стала локомотивом в этом секторе, обеспечив наибольший объем услуг — 599 миллиардов тенге (159 млрд рублей), что на 60,3% больше, чем в предыдущем году. Этот всплеск подчеркивает глобальный спрос на программные решения и растущую известность Казахстана как поставщика.

Помимо разработки программного обеспечения, другие сегменты ИТ-сектора также продемонстрировали значительный рост. Консалтинговые и практические услуги в сфере ИТ заметно выросли в 2,5 раза, достигнув 79,2 млрд тенге (16,2 млрд рублей). Не отстают и услуги консалтинга и сопровождения программного обеспечения: рост составил 86,7%, составив 72 млрд тенге (14,8 млрд рублей). Эти цифры отражают расширяющиеся возможности сектора и его способность удовлетворять широкий спектр технологических потребностей как внутри страны, так и за рубежом.

Поскольку ИТ-сектор Казахстана продолжает расти, его влияние выходит за рамки экономики, влияя на инновации, занятость и цифровую трансформацию страны. Быстрое расширение сектора является свидетельством стремления страны стать региональным технологическим центром.

#казахстан #ит
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