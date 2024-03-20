Генеральный директор HTech анонсирует запуск Honor Magic 6 Series в Индии, который должен поразить энтузиастов технологий передовыми функциями и дизайном.

Генеральный директор HTech Мадхав Шет вызвал ажиотаж своим тизером, намекающим на скорый запуск в Индии последних инноваций Honor — Porsche Design Magic 6 RSR и Magic 6 Ultimate. Эти модели, известные своими передовыми техническими характеристиками и партнерством с Porsche Design, обещают вывести индийский рынок смартфонов на новый уровень.

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19 марта Мадхав Шет зашел в X, ранее известный как Twitter, чтобы оценить интерес к тому, какая из двух сложных моделей, Honor Magic 6 Ultimate Edition или Porsche Design Magic 6 RSR, должна быть выведена на индийский рынок. В его посте были представлены изображения обоих устройств, а подписчикам был задан вопрос: «Какую инновацию вы больше всего хотите увидеть в Индии?» Тизер не только намекает на потенциальный запуск, но и вовлекает сообщество в процесс принятия решений, подчеркивая ориентированный на клиента подход HTech.

И Honor Porsche Design Magic 6 RSR, и Magic 6 Ultimate оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC и оснащены аккумулятором емкостью 5600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 66 Вт и проводной зарядки мощностью 80 Вт. Эти смартфоны с 6,80-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и динамической частотой обновления созданы для оптимального просмотра. Особенно впечатляет камера: 180-мегапиксельный телеобъектив с перископом и 100-кратным цифровым зумом, обеспечивающий высококачественные изображения даже с больших расстояний. Добавление 50-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камеры и 3D-датчика глубины еще больше расширяет возможности фотосъемки.

Ожидание запуска серии Honor Magic 6 в Индии отражает растущий спрос на смартфоны высокого класса в этой стране.



