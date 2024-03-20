Узнайте, как гранты и кредиты правительства США, предоставленные корпорации Intel, призваны стимулировать производство полупроводников, создать рабочие места и укрепить американскую индустрию микросхем.

Правительство Соединенных Штатов объявило о значительном финансовом пакете для корпорации Intel, предоставив 8,5 миллиардов долларов в виде грантов и до 11 миллиардов долларов в виде кредитов для поддержки расширения ее заводов по производству полупроводников.

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Финансирование позволит Intel инвестировать миллиарды долларов США, сосредоточив внимание на производстве передовых полупроводников на предприятиях в Аризоне и Огайо, а также на научно-исследовательских проектах в Орегоне и Нью-Мексико. Инвестиции Intel имеют решающее значение для поддержки полупроводникового сектора США и противодействия продолжающейся десятилетиями тенденции перемещения производства чипов в Азию.

Финансовая поддержка оказывается на фоне амбициозных усилий Intel по восстановлению экономики под руководством генерального директора Пэта Гелсингера, которые включают в себя создание литейного бизнеса и привлечение таких известных клиентов, как Microsoft. С помощью этих средств Intel намерена расширить свои технологические возможности и внести свой вклад в достижение цели США по производству одной пятой современных логических чипов в мире к концу десятилетия.

Ожидается, что эти проекты создадут более 30 000 рабочих мест в сфере строительства и производства во многих штатах, что будет означать значительный рост американской полупроводниковой промышленности.