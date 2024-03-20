Узнайте о влиянии визита Тима Кука в Китай на рыночные стратегии Apple, надежность цепочки поставок, усилия по диверсификации и проблемы на китайском рынке.

Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук в настоящее время находится с визитом в Китае, подчеркивая значение страны как важнейшего рынка и производственного центра для технологического гиганта.

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Визит Кука совпадает с открытием восьмого магазина Apple в Шанхае, поскольку компания стремится укрепить свое присутствие в регионе в условиях проблем.

Кук подчеркивает важность цепочки поставок Китая для деятельности Apple, подчеркивая многолетние инвестиции и расширение компании в стране. Несмотря на недавние сбои из-за торговой напряженности и пандемии, Apple по-прежнему опирается на свое производственное присутствие в Китае, особенно через таких партнеров, как Foxconn.

Стратегия Apple смещается в сторону диверсификации своей деятельности за пределами Китая за счет инвестиций в такие страны, как Индия, Таиланд и Малайзия. Однако спрос на продукцию Apple в Китае снизился, о чем свидетельствует снижение продаж телефонов на 24% в первые месяцы года. Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных игроков, таких как Huawei, которые извлекают выгоду из патриотических настроений и завоевывают долю рынка.