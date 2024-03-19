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Издание Politico опубликовало статью о волне увольнений в армиях Европы
В Европе военные массово покидают армию

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«Европейские солдаты уходят именно тогда, когда они нужны НАТО», – заключает редакционная коллегия Politico. В 2023 году из немецкой армии уволились более 1500 военнослужащих, а Великобритания ежегодно недополучает около 1100 военных – эквивалент двух пехотных батальонов. Говорят, что для исправления ситуации западные страны рассматривают возможность возвращения к обязательной военной службе. Однако, по мнению издания, речь идет уже не столько о наборе новых солдат, сколько о том, чтобы убедить уже имеющихся военнослужащих не уходить со службы.

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В понедельник министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал военнослужащих оставаться в армии и изложил план по удержанию военных от ухода на гржданку. Это произошло всего через несколько дней после того, как в немецком парламенте был представлен ежегодный отчет о состоянии Бундесвера. Из документа следует, что в 2023 году немецкие вооруженные силы покинут около 1 537 военнослужащих, а численность армии сократится до 181 514 человек. В Великобритании из-за недобора военных правительство передало рекрутинговые функции частной компании Capita.

«Эти разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без призыва», – сказал Лекорню, упомянув также Соединенные Штаты. «На встречах НАТО мы можем говорить об оборудовании, но сейчас мы говорим о некотором застое», – добавил он.

Politico отмечает, что в ответ на войну на Украине некоторые страны – например, Хорватия – рассматривают возможность возобновления обязательной военной службы. Другие, например, Дания, планируют распространить призыв на женщин.

«Проблема заключается не в наборе, а в удержании солдат», – заявила в начале этого года в Париже адмирал Лиза Франкетти, начальник военно-морских операций ВМС США.

Деньги играют важную роль в стимулировании солдат оставаться в армии. Уже сегодня французские военнослужащие остаются в вооруженных силах в среднем на один год меньше, чем раньше. Следующим шагом должно стать повышение зарплат и пенсий. Париж дополнительно предлагает помощь в поиске жилья, доступ к медицинскому обслуживанию и уходу за детьми.

В Германии правительство хочет увеличить численность вооруженных сил до 203 000 человек к 2030 г. Берлин отказался от всеобщей воинской службы в 2011 г., но с уходом многих солдат обсуждение вопроса о введении обязательной службы возобновилось.

По словам комиссара вооруженных сил Германии Евы Хёгль, один из способов противостоять волне увольнений – сосредоточиться на женщинах. Законодательство, принятое в 2023 году, призвано сделать условия службы более привлекательными, в том числе увеличить помощь по уходу за детьми и повысить пенсии. Проблемой также является состояние военной инфраструктуры. По словам Хёгль, ремонт казарм и военных объектов обойдется Берлину примерно в €50 миллиардов, что составляет половину фонда, созданного правительством для модернизации вооруженных сил.

#армия #нато #европа #увольнения
Источник: politico.eu
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