Apple Inc. и Google обсуждают возможность внедрения Gemini AI в iPhone, что потенциально изменит приложения искусственного интеллекта и динамику конкуренции в технологической отрасли.

Сообщается, что Apple Inc. ведет переговоры с Google о внедрении механизма искусственного интеллекта Gemini в iPhone с целью расширения программных возможностей мобильных устройств. Это сотрудничество может существенно повлиять на конкурентную среду в индустрии ИИ, потенциально давая Google преимущество перед такими конкурентами, как Microsoft и OpenAI. Переговоры, которые сосредоточены на лицензировании Gemini AI от Google для будущих функций iPhone, еще не привели к окончательному соглашению, а детали реализации и брендинга все еще находятся на стадии переговоров.

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Интеграция Gemini AI в iPhone может расширить возможности ИИ-услуг Google на обширную базу пользователей Apple, укрепив позиции поискового гиганта в гонке ИИ. Для Apple этот шаг представляет собой возможность ускорить развертывание приложений искусственного интеллекта, устраняя обеспокоенность инвесторов по поводу темпов реализации стратегии искусственного интеллекта. Это потенциальное партнерство может еще больше укрепить давние отношения между Apple и Google, опираясь на существующее соглашение, которое позиционирует Google как поисковую систему по умолчанию в Safari.

Рассмотрение Apple механизма искусственного интеллекта Gemini от Google свидетельствует о твердой приверженности интеграции генеративного искусственного интеллекта в свою экосистему.