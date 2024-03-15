Китайские ученые работают над новым методом космического запуска, сочетающим гиперзвуковой полет с технологией электромагнитного запуска.

Вскоре людей можно будет запускать в космос с помощью гиперзвуковой рельсотронной пушки, поскольку китайские ученые и инженеры объединяют значительные достижения, достигнутые в последние годы как в технологии электромагнитного запуска, так и в гиперзвуковом полете.

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По сути, цель такова: использовать гигантскую электромагнитную стартовую трассу для разгона гиперзвукового самолета до скорости 1,6 Маха. Затем самолет отделится от трассы, запустит двигатель и войдет в ближний космос со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука. Этот космический самолет весом 50 тонн и длиннее Боинга 737 является частью «проекта Тэнъюнь», представленного в 2016 году.

Если бы для взлета требовалась собственная мощность самолета, потребовалось бы огромное количество топлива. В данном случае, чтобы обеспечить безопасность при взлете на низкой скорости, ученым и инженерам пришлось пойти на компромиссы в аэродинамической конструкции и компоновке двигателей, которые влияют на эффективность полета на высоких скоростях. Но если раньше подобные проекты не доходили до стадии тестирования, то в этот раз все по-другому.

«Технология электромагнитного запуска обеспечивает многообещающее решение для преодоления этих проблем и стала стратегической передовой технологией, которую разрабатывают ведущие страны мира», — заявили специалисты из команды под руководством ученого Ли Шаовэя из общего отдела магнитоэлектрики Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Чтобы проверить эту теорию, CASIC, один из ведущих китайских подрядчиков в области аэрокосмической и оборонной промышленности, построил 2-километровый испытательный стенд для высокоскоростных испытаний на магнитной подвеске с низким вакуумом в промышленном центре Датуна, провинция Шаньси. Эта установка может разогнать тяжелый объект до скорости, приближающейся к 1000 км/ч, что близко к скорости звука. В ближайшие годы длина испытательной линии будет увеличена для достижения максимальной рабочей скорости 5000 км/ч.

Это самая амбициозная электромагнитная силовая установка на планете, призванная поддержать развитие высокоскоростных железных дорог следующего поколения и собрать важные научные и инженерные данные для проекта космического электромагнитного запуска.