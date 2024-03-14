Звездолет SpaceX сталкивается с неудачей в своем последнем испытательном полете, что подчеркивает проблемы у компании Илона Маска.

Амбициозный проект SpaceX по межпланетным путешествиям столкнулся с серьезной неудачей, поскольку ее последний испытательный полет Starship завершился преждевременно. Несмотря на успешный запуск – стартовали все 33 двигателя Raptor, в результате которого звездолет достиг орбитальной скорости, миссия завершилась тем, что ракете не удалось безопасно вернуться на Землю. Это выявляет проблемы, которые предстоит решить SpaceX в стремлении компании отправить людей на Марс и выполнить свои обязательства по лунной миссии НАСА «Артемида-3».

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Третий испытательный полет ракеты Starship не достиг желаемого: звездолет не смог завершить вход в атмосферу Земли. Сработала автономная система прекращения полета, призванная предотвратить неконтролируемые входы в атмосферу, что привело к потере ракеты.

С какими трудностями столкнулся на старте проект SpaceX вы можете узнать здесь.