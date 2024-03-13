Первая частная японская ракета Kairos, запуск которой осуществила компания Space One, взорвалась почти сразу после старта.

Японский стартап Space One попытался войти в историю, став первой частной компанией в стране, успешно запустившей свою ракету на орбиту. К сожалению, мероприятие закончилось лишь испытанием самого старта, поскольку через несколько секунд после запуска ракета завершила свою миссию.

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Видео запуска 18-метровой и 23-тонной ракеты «Кайрос» — лучшее доказательство того, что вывод ракеты на орбиту — действительно настоящее искусство. В данном конкретном случае, к счастью, никто не пострадал, поэтому можно спокойно наблюдать за эффектным взрывом, произошедшим через несколько секунд после взлета ракеты.

Японский стартап также сообщил, что взрыв был полностью контролируемым и произошел в результате срабатывания системы самоуничтожения после того, как ракета обнаружила неисправность в своей работе.