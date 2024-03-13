Caviar выпускает Samsung S24 Ultra, вдохновленный Tesla Cybertruck, сочетающий в себе автомобильный дизайн и технологические инновации за 8770 долларов

Caviar попала в заголовки газет, представив уникальный и модифицированный смартфон Samsung S24 Ultra, который во многом вдохновлен Tesla Cybertruck, электрическим пикапом, который стал крайне популярен у знаменитостей (подробнее про это можно прочесть здесь). Это новое творение не только имитирует характерные элементы дизайна Cybertruck, такие как лобовое стекло, люк на крыше и крышку грузового отсека, но также объединяет функциональные фары и задние фонари, точно отражая эстетику электромобиля.

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Samsung S24 Ultra, вдохновленный Cybertruck, является свидетельством инновационного духа, объединяющего сферы автомобильного дизайна и бытовой электроники. Компания по тюнингу телефонов, известная своими экстравагантными и роскошными модификациями, тщательно воспроизвела геометрический дизайн Tesla Cybertruck, объединив его угловатые линии и прочный внешний вид с компактной формой смартфона. Это творение является частью коллекции бренда Future, цель которой – передать авангардную философию дизайна передовых автомобилей в руки энтузиастов технологий. Внимание к деталям распространяется и на функциональные аспекты устройства, включая фары и задние фонари, которые добавляют ему привлекательности как коллекционного предмета.

Смартфон в стиле Cybertruck стоимостью 8770 долларов — это не просто еще один аксессуар, а воплощение роскоши и эксклюзивности.