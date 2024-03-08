Cybertruck стал самым популярным автомобилем знаменитостей: Леди Гага, Джастин Бибер и Ким Кардашьян стали гордыми владельцами EV за 100 000 долларов – Илон Маск похвалил их за "отличный вкус".

Популярные певцы, спортсмены и селебрити известны своей одержимостью предметами роскоши – от дорогих часов до сумок из змеиной кожи. Но в этом году, похоже, главной изюминкой месяца стал Cybertruck Tesla Илона Маска.

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Известная теннисистка Серена Уильямс, режиссер Спайк Ли, Ким Кардашьян, Хейли и Джастин Бибер, а также рэпер Bad Bunny – одни из многих знаменитостей, владеющих футуристическим EV стоимостью $100 000.

«По своей сути символ статуса — это то, что привлекает внимание, а c Cybertruck трудно не привлекать внимание», - рассказал Business Insider Иван Друри, автомобильный аналитик из Edmunds.

Маск написал на сайте X: «У них явно отличный вкус!». Он ответил на пост Teslaconomics, в котором были опубликованы фотографии Леди Гаги, Джея Лено и Бейонсе рядом с их Cybertruck с подписью: «Ни одна автомобильная компания в мире не имеет такого уровня и охвата, который эти знаменитости естественным образом получают от вождения самого горячего продукта в мире прямо сейчас. Tesla не нуждается в рекламе, потому что эти люди делают ее за них".

Cybertruck пользуется таким большим спросом, что покупатели даже готовы приобрести его более чем в два раза дороже розничной стоимости. Один владелец продал свой грузовик, который он купил за $102 000, другому дилеру за $244 500 на аукционе в Далласе, штат Техас.

Обычные покупатели с трудом могли заполучить такой автомобиль после нескольких лет задержек в производстве, что, возможно, только повысило его популярность.