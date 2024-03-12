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PoZiTiv4iK
Суд Испании не дал добро Worldcoin на сканирование радужной оболочки глаза
Суд Испании временно приостановил сканирование радужной оболочки глаза Worldcoin, подчеркнув проблемы конфиденциальности и соблюдения GDPR. Значительная неудача для криптопроекта.

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Испанский суд временно приостановил деятельность криптопроекта Worldcoin, проекта по сбору биометрических данных через сканирование радужки глаза, в ответ на требование местного органа по защите данных AEPD. Криптопроект столкнулся с проблемами в связи с обеспокоенностью по поводу конфиденциальности и защиты данных, особенно в отношении несовершеннолетних. Напомним, что Worldcoin при регистрации решил не запрашивать имя, фамилию, дату рождения и другие данные. Было предложено, чтобы пользователи предоставляли скан оболочки глаз. Приостановка действий, основанная на статье 66 Общего регламента защиты данных Европы (GDPR), подчеркивает важность защиты личных данных и общественных интересов.

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Судебное решение ставит под сомнение легитимность согласия на сбор данных и недостаток механизмов для их удаления. Этот случай устанавливает прецедент для биометрических предприятий в рамках GDPR в Европе и подчеркивает важность прозрачности и конфиденциальности в обработке биометрических данных.

Исход этого дела может повлиять на нормативные подходы к биометрическим данным и технологиям проверки цифровой личности, что станет важным моментом в продолжающихся дебатах о конфиденциальности и инновациях.

#испания #глаз #worldcoin #сканирование
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