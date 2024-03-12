На прошлой неделе на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) компания Hyodol продемонстрировала куклу-компаньона с поддержкой ChatGPT, предназначенную для пожилых людей.

Чтобы решить проблему одиночества, корейская компания выпустила куклу-компаньона с искусственным интеллектом для пожилых людей.

реклама

Компания Hyodol в конце февраля представила куклу-робота стоимостью $1800, которая, по их словам, будет приносить эмоциональную поддержку пожилым людям в течение всего дня.





В кукле находятся модуль мобильной связи, процессор, различные датчики и динамики. Она оснащена искусственным интеллектом на основе большой языковой модели и может вести полноценные разговоры.

Кукла может даже напоминать людям о необходимости приема лекарств, в ней установлены датчики, выполняющие функции безопасности, которые предупреждают, если в течение определенного периода не обнаружено никакого движения. Оно действительно всегда наблюдает.

Кроме этого, благодаря наличию приложения и платформы веб-мониторинга, кукла позволяет родным или обслуживающему персоналу дистанционно осуществлять контроль за пожилым человеком.