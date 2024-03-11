Директор NVIDIA Дженсен Хуанг признал, что скоро могут появиться системы NVIDIA DGX следующего поколения с жидкостным охлаждением.

На недавнем экономическом форуме SIEPR 2024, первым лицом NVIDIA Дженсеном Хуангом было заявлено о предстоящих изменениях в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. По его словам, будущее поколение систем DGX, которые разрабатывает его компания, будет нуждаться в жидкостном охлаждении из-за высокого энергопотребления.

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Хуанг также намекнул на то, что новые системы появятся на рынке очень скоро. Это заявление не было неожиданным, учитывая стремительное развитие графических процессоров для работы с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. С ростом вычислительных требований повышается и необходимость в более мощных системах. Однако, вместе с большей мощностью идет и увеличение тепловыделения, что требует прогрессивных решений по охлаждению для поддержания стабильности и эффективности работы.

Жидкостное охлаждение уже давно используется в высокопроизводительных вычислительных системах, так как оно обеспечивает лучший контроль над температурой, чем воздушное охлаждение. Однако здесь стоит учесть, что охлаждение жидкостью в данных центрах — это непростая задача, которая требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Невзирая на эти трудности, NVIDIA планирует внедрить жидкостное охлаждение в свои будущие системы DGX, с целью повышения их производительности и надежности.