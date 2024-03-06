Недавно проведенное исследование показывает, что персонализированная аудиореклама, созданная с помощью искусственного интеллекта, значительно повышает узнаваемость бренда и вовлеченность. Наступает новая эра в маркетинге.

Технология голосового искусственного интеллекта Instreamatic представила новый способ создания и доставки аудиорекламы, предлагающий беспрецедентную персонализацию. Исследование, проведенное Veritonic, было сосредоточено на сравнении эффективности персонализированной и общей аудиорекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта (ИИ), с контрольной группой, не подвергавшейся воздействию рекламы. Результаты показали явное предпочтение контента, созданного ИИ, при этом персонализированная реклама лидирует по показателям эффективности. Эта технология позволяет создавать тысячи вариантов рекламы, адаптированных к индивидуальному контексту слушателя, включая такие детали, как местоположение, время суток и текущая активность, и все это на основе одного голосового образца и сценария.

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Результаты этого исследования подчеркивают эффективность и результативность ИИ в создании персонализированной рекламы. Вице-президент Intel по региональному маркетингу в Америке Кэролин Генри и вице-президент Dentsu по инновациям Эми Сигел высоко оценили успех кампании в привлечении внимания аудитории и эффективном обеспечении благоприятного восприятия бренда. Использование ИИ значительно сокращает время и затраты, связанные с производством традиционной рекламы, позволяя брендам быстро развертывать и повторять персонализированные кампании без необходимости обширной студийной работы.

Исследование Veritonic не только подтверждает готовность потребителей к аудиорекламе, создаваемой ИИ, но также подчеркивает потенциал этих технологий для преобразования рекламных стратегий. Поскольку бренды ищут инновационные способы взаимодействия с аудиторией в перегруженном цифровом мире, персонализированная аудиореклама, генерируемая ИИ, предлагает убедительное решение. Генеральный директор Instreamatic Стас Тушинский и генеральный директор Veritonic Скотт Симонелли подчеркивают важность создания рекламы, которая находит отклик на личном уровне, указывая на будущее, в котором аудиореклама будет более эффективной и результативной.