ВВС США опубликовали фотографии боевой гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air-launched Rapid Response Weapon, или ARRW, под крылом бомбардировщика B-52H во время учений на базе ВВС Андерсен на Гуаме.

Год назад Пентагон заявил, что приостанавливает программу ARRW, но теперь оказывается, что она была возобновлена, и ее результатом стала гиперзвуковая ракета, способная нести ядерное оружие. Она разрабатывалась в качестве противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» и баллистическим ракетам «Сармат».

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Первоначально это проект был завершен в марте прошлого года, но все изменилось. По данным военных экспертов и на основе фотографий выложенных в соцсети, на базе ВВС США Андерсен на острове Гуам была замечена усовершенствованная гиперзвуковая ракета AGM-183 ARRW. Ее подвешивали на одной из пилонов стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Гиперзвуковая AGM-183 ARRW — ракета «воздух-земля» производства Lockheed Martin. По заверениям производителя она может лететь в два раза быстрее, чем российская ракета Х-47М2 «Кинжал». Ракета имеет массу 3 тонны, длину 7 метров и состоит из двух модулей. Первый — это ракетный двигатель, который разгоняет конструкцию до 5 Маха и на первом этапе полета выводит ракету на орбиту, а второй модуль, а именно планирующая боевая часть, позволяет ей при спуске развивать скорость 20 Маха. На данный момент озвучено, что одна ракета будет стоить от 15 до 18 миллионов долларов, а дальность полета составит около 1600 километров.

AGM-183 ARRW (оружие быстрого реагирования воздушного базирования) в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. Представитель ВВС США генерал Патрик С. Райдер признал, что «ВВС выполнили три из четырех запланированных испытательных полетов».

Неофициально сообщается, что AGM-183 ARRW должна быть готова к эксплуатации в этом году. Ее смогут нести как стратегические бомбардировщики B-52H, так и новейший B-21 Raider.