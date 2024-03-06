Илон Маск подал в суд на OpenAI, утверждая, что компания ставит прибыль выше своей миссии «ИИ во благо», что спровоцировало серьезную юридическую и этическую конфронтацию. OpenAI опровергает данный иск.

OpenAI, организация, стоящая за ChatGPT, публично опровергла обвинения соучредителя Илона Маска о том, что стартап отклонился от своей первоначальной гуманитарной миссии в погоне за прибылью. Маск подал иск о нарушении контракта против OpenAI, обвинив компанию в том, что она ставит денежную выгоду выше своей основной цели — развития искусственного интеллекта (ИИ) для всеобщего блага.

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Спор восходит к дискуссиям в 2017 году о преобразовании OpenAI в коммерческую организацию, чтобы обеспечить необходимое финансирование для разработки общего искусственного интеллекта (AGI). Видение Маска якобы включало слияние OpenAI с Tesla, рассматривая фирму, занимающуюся ИИ, как финансовую опору для Tesla. Однако разногласия возникли по поводу требований Маска о контрольном пакете акций, контроле над советом директоров и должности генерального директора в OpenAI.

Судебный иск Маска не только бросает вызов партнерству OpenAI с Microsoft, но и обвиняет стартап в предательстве своего первоначального некоммерческого идеала путем коммерциализации своей технологии ИИ, в частности модели GPT-4. Опровержение OpenAI в виде различных публичных заявлений и подробного сообщения в блоге подчеркивает ее постоянную приверженность своей миссии, несмотря на переход к модели получения прибыли. Организация также рассказала о предыдущих соглашениях и контактах с Маском, которые поддерживали усилия по сбору средств и отказу от выпусков с открытым исходным кодом, ставя под сомнение основу иска Маска.

Эта юридическая конфронтация проливает свет на сложный баланс между инновациями, прибылью и этическими соображениями в быстро развивающемся секторе искусственного интеллекта. Поскольку OpenAI превращается в ключевого игрока в отрасли, отчасти благодаря значительным инвестициям Microsoft, ее стратегии и решения находятся под пристальным вниманием. Исход этого спора может иметь серьезные последствия для будущего развития ИИ, особенно в отношении управления и этических норм, регулирующих создание и внедрение передовых систем ИИ.