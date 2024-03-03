Вethesda продолжает совершенствовать Starfield, внося в нее как мелкие исправления, так и более серьезные изменения. Обновление появится 6 марта и сначала будет доступно только в Steam в виде бета-версии.

Новое обновление Starfield впервые выйдет в виде бета-версии 6 марта и принесет с собой ряд изменений и улучшений.

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На первом месте в списке изменений, которые будут внесены в обновление, стоит изменение персонажа игрока и его мимики при позировании в режиме фотосъемки. Знаете, это чувство, когда при взгляде на фотографию создается впечатление, что все так хорошо проводили время, когда она была сделана, но, с другой стороны, вы чувствуете, что эти улыбки ужасно искусственные и вынужденные. Конечно, игра не собирается насильно накладывать улыбки на лицо персонажа – вы можете сердито нахмурить брови, а ваша улыбка может превратиться в ухмылку или гримасу. Как это будет выглядеть, можно посмотреть здесь.

Среди других изменений, о которых рассказали разработчики игры в видео на сайте X, можно отметить, например, улучшение сканера, благодаря которому вы сможете постоянно использовать его во время сбора ресурсов или открытия дверей. Кроме того, изменение курса корабля в сторону какой-либо неактивной миссии автоматически сделает ее активной. Обновление также включает исправления таких проблем, как исчезновение персонажей, поворот головы игрока во время бега и многое другое.

Обновления Starfield, выпущенные в виде бета-версий, остаются в ней в течение нескольких недель, в зависимости от того, какие проблемы тестерам удается отловить за это время. Например, в предыдущей бета-версии появилась поддержка FSR 3. Разработчики также нацелены на регулярные обновления, выходящие раз в шесть недель или около того. Вскоре должны появиться и более крупные обновления, включая новые способы передвижения, карты городов и платные DLC, которые выйдут в конце этого года.

Однако, по мнению многих игроков, Starfield по-прежнему остается игрой с большим, пустым миром, не очень увлекательным сюжетом и дизайном. Многие жаловались на то, что после первоначального энтузиазма они быстро потеряли всякую причину оставаться в игре. Похоже, что новое обновление вряд ли изменит ситуацию.